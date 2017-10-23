Піднявся, швидко пройшов і блискавично порізав ножем: журналісти розповіли деталі нападу на ведучу "Еха Москви"

Колеги журналістки та ведучої «Єха Москвы» Тетяни Фельгенгауер, яку зловмисник вдарив ножем прямо в офісі радіостанції, розповіли деталі нападу. Як пише «Дождь» із посиланням на слова колеги Ольги Бичкової.

"Увійшов якийсь чоловік, бризнув газовим балончиком охоронцеві. Піднявся вгору, швидко пройшов і блискавично ножем порізав Таню. Навколо були люди, які одразу її повели, викликали швидку, його скрутили, поклали на підлогу, він попутно порізав охоронця, ну і далі приїхала поліція", - наводить видання цитату Бичкової.

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Також Бичкова зазначила, що після нападу її колега була при свідомості і могла йти самотужки.

Як повідомляв УНІАН раніше, у російській столиці скоєно напад на ведучу «Ехо Москви» Тетяну Фельгенгауер, її вдарили ножем у горло.

«Чоловік, який увірвався на радіостанцію, вдарив ножем у горло ведучу радіостанції Тетяну Фельгенгауер. Він затриманий охороною і переданий поліції. За словами лікарів, загрози для життя Тетяни немає. Проте їй поставлений катетер, і вона госпіталізована», - йдшлося в повідомленні радіостанції.