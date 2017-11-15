У Путіна прокоментували фейк від Міноборони РФ зі скріншотами з гри

"Нічого страшного" не побачили у помилці Міноборони РФ, яке опублікувало як доказ співпраці США з ІДІЛ скріншот з гри. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

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"По-перше, помилки трапляються. Скажімо так, нічого страшного немає, якщо вони своєчасно коригуються. Що й було зроблено Міноборони. Я б не став перебільшувати значущість цієї помилки", — сказав він, передає "Дождь".

Як повідомляв УНІАН, Міністерство оборони РФ 14 листопада опублікувало у своєму Twitter "незаперечне підтвердження забезпечення Сполученими Штатами прикриття боєздатних загонів ІДІЛ" — серію чорно-білих фото. Знімки, заявило Міноборони РФ, були зроблені 9 листопада в околицях міста Абу-Кемаль в Сирії.

На одне з опублікованих російським Міноборони фото звернула увагу дослідницька група Conflict Intelligence Team (CIT) — це скріншот мобільної гри "AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron".