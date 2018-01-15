У Росії поліцейські "обстріляли" авто викрадача сніжками (відео)
10:37, 15 січня 2018Русский міръ
2486 0
Авто вдалося зупинити, але для цього поліцейським довелося застосувати справжню зброю.
У Росії поліцейські намагалися зупинити авто порушника сніжками
У Росії поліцейські намагалися зупинити авто порушника-викрадача сніжками. Інцидент вдалося зняти на відео в місті Южно-Сахалінськ.
Читайте такожУ Санкт-Петербурзі випав синій сніг (фото)
Правоохоронці спробували зупинити біле авто, обстрілявши його сніговими снарядами. Але машина чомусь гальмувати не стала.
Тож поліцейські долучилися до своїх колег, які вже переслідували порушника. Повідомляють, що зрештою авто вдалося зупинити, але для цього правоохоронцям довелося застосувати справжню зброю.
Як повідомляв УНІАН, у російському селищі Удачний під Красноярськом працівники керуючої компанії пофарбували сніг білою фарбою.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter