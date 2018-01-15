У Росії поліцейські "обстріляли" авто викрадача сніжками (відео)

У Росії поліцейські намагалися зупинити авто порушника-викрадача сніжками. Інцидент вдалося зняти на відео в місті Южно-Сахалінськ.

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Правоохоронці спробували зупинити біле авто, обстрілявши його сніговими снарядами. Але машина чомусь гальмувати не стала.

Тож поліцейські долучилися до своїх колег, які вже переслідували порушника. Повідомляють, що зрештою авто вдалося зупинити, але для цього правоохоронцям довелося застосувати справжню зброю.

Як повідомляв УНІАН, у російському селищі Удачний під Красноярськом працівники керуючої компанії пофарбували сніг білою фарбою.