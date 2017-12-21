Російські комунальники, які пофарбували сніг білою фарбою, потрапили на відео
09:27, 21 грудня 2017Русский міръ
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Комунальники запевняють, що фарба виконує важливу функцію - робить сніг білішим і допомагає сніговій скульптурі довше простояти.
Чоловік розфарбовує снігову напис "2018" / скріншот
У російському селищі Удачний під Красноярськом працівники керуючої компанії пофарбували сніг білою фарбою. Про це повідомляє 1-LINE.
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На відео чоловік наносить кистю фарбу на снігову скульптуру з написом «2018».
В організації повідомили, що фарба виконує важливу функцію. Вона не тільки робить напис яскравіше і біліше, але і дозволить скульптурі простояти довше.
Як повідомляв УНІАН, в Росії з'явилася "патріотична" новорічна ялинка - з Путіним.
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