Бандитський Петербург: у культурній столиці Росії троє невідомих відібрали у кур'єра три піци і зникли на BMW

У Санкт-Петербурзі у кур'єра з доставки піци невідомі відібрали замовлення з трьох піц і набору суші, після чого, ймовірно, зникли на автомобілі BMW.

Про це повідомляють "РИА Новости" з посиланням на ГУМВС РФ по регіону.

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"(У правоохоронні органи)... надійшло повідомлення від 38-річного кур'єра з доставки піци про те, що... троє невідомих зловмисників напали на нього і відібрали три піци і набір суші та ролів на загальну суму 2,6 тисячі рублів. Після цього нападники зникли, імовірно, на автомобілі BMW чорного кольору. Пізніше в поліцію надійшла телефонограма з лікарні про тілесні ушкодження, зафіксованих у заявника", - йдеться в повідомленні.

На даний час поліцейські встановлюють обставини події. Проводиться перевірка.

Як повідомляв УНІАН, у Росії поліцейські "обстріляли" автовикрадача сніжками.