У Росії в міст із написом "Газель" не проїде" врізалася вже 16-а "Газель" - ЗМІ

Оголошення не зупиняє навіть водіїв більш великих вантажівок.

У Петербурзі вранці 2 лютого в міст над Ленсоветівською дорогою врізався автомобіль марки "Газель", повідомляють очевидці.

Як передає "Росбалт", з початку осені це вже мінімум 16-а "Газель", яка врізалася в міст. При цьому на ньому є напис "Газель" не проїде".

Оголошення не зупиняє навіть водіїв більш великих вантажівок. Жертвами мосту стали вже кілька фур і автобус.

ЗМІ Петербурга називають цей шляхопровід "непохитним", а водії - міст "Ти не пройдеш" і "Мінус дах".

Нагадаємо, раніше в місті Кіров у Росії п'яний груповий секс в автомобілі під час руху закінчився масштабним ДТП.