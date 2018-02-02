У Росії в міст із написом "Газель" не проїде" врізалася вже 16-а "Газель" - ЗМІ
16:05, 02 лютого 2018Русский міръ
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Оголошення не зупиняє навіть водіїв більш великих вантажівок.
Черговій "Газелі" знесло дах мостом / фото vk.com/spb_today
У Петербурзі вранці 2 лютого в міст над Ленсоветівською дорогою врізався автомобіль марки "Газель", повідомляють очевидці.
Як передає "Росбалт", з початку осені це вже мінімум 16-а "Газель", яка врізалася в міст. При цьому на ньому є напис "Газель" не проїде".
Оголошення не зупиняє навіть водіїв більш великих вантажівок. Жертвами мосту стали вже кілька фур і автобус.
"Газель" не проїде, попереджав міст. І не проїхала / фото vk.com/spb_today
ЗМІ Петербурга називають цей шляхопровід "непохитним", а водії - міст "Ти не пройдеш" і "Мінус дах".
Нагадаємо, раніше в місті Кіров у Росії п'яний груповий секс в автомобілі під час руху закінчився масштабним ДТП.
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