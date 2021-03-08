Військкомат Ленінградської області РФ привітав жінок з 8 березня, а також зробив їм особливу пропозицію – здавати своїх колишніх в призовні пункти ВС.
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Відео опубліковано в офіційному Instagram адміністрації Ленінградської області.
"Дозвольте піднести вам невеликий подарунок. Залишайте в коментарях акаунти ваших колишніх, а ми їх зустрінемо на призовних пунктах. І пам'ятайте: справжній чоловік повинен мати військовий квиток", - заявив начальник відділу по роботі з громадянами військкомату Юрій Хромов.
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