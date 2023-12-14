РосЗМІ заявляють, що туди долетіли дрони.

Вночі невідомі БПЛА "пілотували" над територіями Підмосков'я і, ймовірно, дісталися до місцевих військових частин та нафтобази.

Про це вранці 14 грудня пишуть росЗМІ, уточнюючи наслідки атаки. Тривожними повідомленнями про роботу ППО ще вночі відмітився мер Москви Сергій Собянін.

За його даними, було кілька спроб атаки. Під час першої невідомий дрон, який нібито летів на Москву, "збили" в Наро-Фомінському міському окрузі в районі 02:35. О 04:25 ранку Собянін відзвітував про "ліквідацію" ще одного дрона в тому ж окрузі. Про наявність постраждалих або ж про критичні руйнування Собянін не повідомив.

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Міноборони РФ вранці заявило про вдалу "ліквідацію" 9 дронів і традиційно звинуватило у "терористичній" поведінці та спробі бити по території Росії Київ. Як уточнило відомство, дрони ППО РФ "збила" над територіями Калузької і Московської областей.

Водночас Baza уточнила, що цієї ночі БПЛА намагалися атакувати кілька військових частин в Підмосков'ї: з дронами Росія "боролася" в Алабіно і Подольську.

РосЗМІ стверджують, що перший дрон збили в 3 км Алабіно районі 3:30 ранку.

"Через годину в тому ж районі був збитий ще один безпілотник. Крім того, ближче до 5 ранку дрон спробував атакувати військову частину в Подільську. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Також Baza пише, що "дрони ЗСУ" намагалися дістатися до Володарської нафтобази в Раменському районі Підмосков'я. "Вночі звідти була оголошена евакуація співробітників", - додало росЗМІ.

РФ вночі атакувала Україну дронами і ракетами - перші наслідки

Ніч на 14 грудня стала для українців черговим випробуванням у зв'язку з тривалою повітряною тривогою: РФ запустила по українським територіям близько 42 іранських дронів, почавши пуски хвилями звечора 13 грудня.

У результаті сили ППО збили 41 ціль, проте масштабні руйнування через дії Росії зафіксовані на півдні України. 32 дрони було ліквідовано над Одеською областю, також дісталося Подунав'ю. За даними Сил оборони півдня, постраждали десятки будівель і люди. Поки що відомо про 11 поранених українців (серед них 3 - діти).

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