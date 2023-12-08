За їхніми даними, екс-нардеп-утікач лікував печінку і підшлункову.

Екс-нардеп Ілля Кива, який втік до Росії після початку повномасштабної війни, перед вбивством "відновлювався після запою" у військовому госпіталі "Червона зірка" Красногорського району Московської області.

Як пише російський проект ВЧК-ОГПУ, цю установу йому рекомендували спецслужби. "Політик проходив у цій лікарні відновлювальні процедури на печінку і підшлункову. Хворий не приховував, що прокапатися йому необхідно після серйозного загулу", - йдеться в повідомленні.

За даними журналістів, заради нього намагалися звільнити один поверх, "щоб хто-небудь його в госпіталі не завалив". Під час лікування він хвалився своїм минулим і підтримкою чекістів, а перед випискою подарував головлікарю шампури.

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"Родзинкою подарунка було те, що набір для мангала був у шкіряному футлярі з символікою і зловісним написом НКВС. Там же, прямо на шкірі кульковою ручкою Ківа написав "спасибі", залишив автограф і сфотографувався на прощання", - зазначає проект.

При цьому, коли йому написали від імені адміністрації з проханням про допомогу в "просуванні" госпіталю, він зробив вигляд, що не відвідував його. Після цього він ще кілька разів був у лікарні.

Вбивство Ківи: що відомо

6 грудня в Росії заявили, що колишнього нардепа знайшли мертвим у Підмосков'ї. У Слідчому комітеті РФ підтвердили ліквідацію Ківи. Вони заявляють, що його вбили під час прогулянки, на тілі знайшли два кульових поранення.

В Україні Ківа заочно засуджений до 14 років ув'язнення. Після втечі в РФ він систематично обпрадував злочинну війну проти України, звинувачував країну в нацизмі і закликав РФ "звільнити" її.

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