Полковника звільнили, розпочали перевірку щодо зловживання повноваженнями.

Російський поліцейський подарував дитині на день народження стрілянину зі службового автомата.

Як пише Telegram-канал Baza, на початку червня 49-річний полковник, голова відділу поліції у Тульській області Роман Третьяков, який був у відпустці, вимагав видати йому автомат і патрони – під виглядом необхідності проведення навчальних стрільб.

Наступного дня поліцейський взяв свого 13-річного сина, який саме святкував день народження, і попрямував на полігон, де дозволив дитині взяти зброю до рук. Аби злочин не викрили, Третьяков підписав фіктивні накази про нібито проведення стрільб в травні.

Відео дня

"Вибухове" свято коштувало йому посади – полковника звільнили і розпочали перевірку щодо зловживання повноваженнями.

Мілітаризація дітей в РФ - що повідомлялося

Кремль зомбує та мілітаризує не тільки доросле населення, але й дітей. Для російських школярів влаштовують зустрічі з російськими найманцями, що беруть участь у кривавій війні проти України, на уроках розповідають про "боротьбу з повзучою фашистською гадиною". До шкільної програми повернули курс з військової підготовки школярів, що існував за радянських часів і був скасований ще в 1993 році.

Один з важливих інструментів для вирощування майбутнього "гарматного м’яса", використовуваних Кремлем, є курована Мінобороною молодіжна військово-патріотична мілітарна організація "Юнармія", де дітей, приміром, навчали штурмуватимуть макет Рейхстагу.

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