За її версією, повії залишилися без роботи, бо їхні клієнти не можуть до них добратися.

Топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабєєва занепокоїлася фінансовою скрутою британських повій. В ефірі федерального каналу вона навіть назвала конкретні суми, які нібито втратили борделі у січні.

Як повідомляє Телеграм-канал "Ищи своих", про повій Скабєєва згадала, коментуючи протести британських залізничників.

"У Британії протести залізничників призвели, зокрема, до того, що британські повії вперше не можуть дочекатися своїх клієнтів, які просто не можуть добратися до жриць кохання. Електрички не ходять, тому кожен англійський бордель з 3 січня вже втратив від 30 до 70 тисяч фунтів. Бідні", - заявила Скабєєва.

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При цьому пропагандистка не уточнила, звідки у неї така детальна інформація щодо фінансів британських повій.

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Останнім часом в РФ вдалися до тактики зомбування населення через магів, екстрасенсів та інших шахраїв. Раніше такі "експерти" у прямому ефірі федерального каналу переконували росіян, що їхня країна стане "оазисом світла", а України не буде.

Зовсім нещодавно в ефірі одного з федеральних каналів з'явився двірник, до якого "прийшла Ванга". Замість того, щоб відправити чоловіка до психіатра, російська пропаганда запросила його гостем в одне з ток-шоу.

Не відстають і топ-пропагандистки РФ. Зокрема Маргарита Симоньян видала нову порцію нісенітниці про "цілі" РФ, через які вона почала повномасштабну війну проти України. На думку пропагандистки, навіть Путін нібито не отримує задоволення через те, що відбувається. А Ольга Скабєєва вибухнула погрозами після диверсії на військовому аеродромі в Енгельсі. За її словами, тепер Україні треба боятися ракетних залпів.

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