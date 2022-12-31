Ведучий телепередачі раптово перебив "історика" та нагадав реалії сьогодення.

На російському телебаченні пропагандисти знову заговорили про "поділ Польщі", згадуючи історію Російської імперії.

Російські пропагандисти на державному телебаченні заявили, що Польща заслужила бути розділеною, тому що "вже давно назріло питання Четвертого поділу Польщі". Якийсь "історик" згадав Сталіна і його методи в даному контексті.

Проте ведучий телепередачі раптово перебив "історика" та нагадав, що для початку треба захопити Слов'янськ (Донецька область).

Відео дня

Раніше Маргарита Симоньян видала нову порцію нісенітниці про "цілі" РФ, через які вона почала повномасштабну війну проти України. На думку пропагандистки, навіть Путін нібито не отримує задоволення через те, що відбувається. А Ольга Скабєєва вибухнула погрозами після диверсії на військовому аеродромі в Енгельсі. За її словами, тепер Україні треба боятися ракетних залпів.

Вас також можуть зацікавити новини: