Вже є кілька постраждалих.

Російські школярі стали масово грати в нову небезпечну гру. Кілька дітей вже постраждали.

Відповідне відео опублікував Telegram-канал Mash.

Суть нової вбивчої гри полягає в тому, щоб перебігти дорогу прямо перед машиною. Якщо вдалося пробігти без наслідків, то "зриваєш банк", а якщо не вдалося, то – мінімум забій.

У Росії вже зафіксовані кілька випадків серйозного травмування дітей. Так, 15 жовтня школяра збили в Зеленограді, 15 листопада - у Твері й 20 листопада - в Хімках.

Як раніше повідомляв УНІАН, бажання харків'янина пограти в російську рулетку закінчилося для нього лікарнею. 42-річний житель Харкова був у стані хмільного сп'яніння і, як повідомляється, з незрозумілих причин вирішив "пограти в російську рулетку" - правда, з пневматичним пістолетом.

Медики "швидкої", які приїхали на місце події, надали чоловікові першу допомогу, а згодом потерпілого госпіталізували в нейрохірургічне відділення лікарні.

Вас також можуть зацікавити наступні новини

Автор: Анастасія Горбачова