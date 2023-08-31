Особливу увагу ватадок "Вагнера" приділяв безпеці перельотів, але у той день щось пішло не так.

З'явились нові деталі поведінки ватажка "Вагнера" Євгена Пригожина після невдалого заколоту. Він боявся за своє життя та приділяв велику увагу безпеці.

Як повідомляє ВЧК-ОГПУ, після заколоту Пригожин плутав сліди, змушував свої літаки літати на запасні аеродроми, вимикати сигнали літаків та вимагав, щоби на кожному борту були парашути. Більше того він навіщось вирішив продати Embraer, але - 23 серпня літак вибухнув і впав.

Перед катастрофою з авіапарку Пригожина зник ще один бізнес-джет. Мова про підсанкційний Hawker з бортовим RA-02791. Усі доступні сервіси відстеження авіаперельотів вже довгий час не відображають дані про літак, крім того, ніде не висвічується сигнал транспондера 140АЕ7, встановленого на борту.

Відео дня

У борта RA-02791 закінчився термін експлуатації двигунів, через санкції його просто не можуть реанімувати.

Ще один Hawker RA-02878 з 13 серпня на ремонті в Омську, він літає під прапором МНТ-Аеро - тієї ж фірми, що і Embraer, що розбився. З моменту заколоту літак курсував між Петербургом та Мінськом і зрештою опинився в Сибіру. У фірми МНТ-Аеро був лише один літак, здатний літати. І його виставили на продаж за 5 млн. доларів. Embraer вважався основним бортом Пригожина і не зрозуміло, на чому він міг би тоді пересуватися надалі, якби угода з продажу літака відбулася.

Із керівником "Вагнера" пов'язують ще кілька джетів. Один із них RA-02731. До заколоту він активно використовувався для перельотів у Грозний та Сочі. З моменту маршу "вагнерівців" літак перебував у Москві, звідки 9 серпня відлетів на південь Росії, де знаходиться і тепер.

Beech C90GTi з бортовим номером RA-07893 з 18 серпня стоїть у Петербурзі, відразу після заколоту на ньому літали маршрутом Москва-Мінськ-Ташкент-Делі-Пітер-Актобе. Джет сам по собі невеликий, тому навряд чи на ньому пересувався особисто Пригожин, враховуючи статус ватажка приватної армії.

Цікаво, що з сервісів видалена інформація про гелікоптер RA-06226. Відразу після заколоту журналістам передавали фотографії двійника Пригожина, який сідає і летить у цьому Робінсоні.

Загибель Пригожина

23 серпня у Тверській області впав літак, в якому серед пасажирів значився Пригожин. ЗМІ писали, що літак могли підірвати. Крім того, за однією з версій, борт збила російська протиповітряна оборона.

Ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина поховали 29 серпня на Пороховському кладовищі в Петербурзі. Його могила розташована поруч з його батьком.

Пов'язані з ПВК "Вагнер" пабліки поширюють відео з Африки, на якому їхній ватажок Євген Пригожин живий і стверджує, що це друга половина серпня. Офіційно його загибель визнало слідство, а у прес-службі ватажка бойовиків відзвітували, що його поховали в тісному колі рідних.

Вас також можуть зацікавити новини: