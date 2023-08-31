Кадри нібито датовані "другою половиною серпня", тож можуть бути останнім прижиттєвим відео терориста.

Пов'язані з ПВК "Вагнер" пабліки поширюють відео з Африки, на якому їхній ватажок Євген Пригожин живий і стверджує, що це друга половина серпня. Офіційно його загибель визнало слідство, а у прес-службі ватажка бойовиків відзвітували, що його поховали в тісному колі рідних.

Зокрема, відео з Пригожиним опублікував близький до "Вагнера" паблік Grey Zone. При цьому ролик ніяк не підписали.

На кадрах Пригожин їде в автівці та відповідає усім, хто "цікавиться, чи живий він".

"Для тих, хто обговорює, живий я, чи ні, як у мене справи. Зараз вихідні, друга половина серпня 2023 року. Перебуваю в Африці. Тому, шанувальники обговорення моєї ліквідації, інтимного життя, заробітку та ще чогось, власне, все добре", - заявляє Пригожин на відео.

Наразі невідомо, коли саме знято цей ролик - 19-20 серпня, або 26-27 серпня після офіційних заяв щодо ліквідації Пригожина. Втім, Пригожин двічі згадує, що він живий. Тому, ймовірно, ролик могли зняти після 23 серпня - офіційної дати смерті ватажка "Вагнера".

Провоєнні російські пабліки схиляються, що відео записане в останні літні вихідні Пригожина 19-20 серпня 2023 року, коли він перебував в Африці.

Загибель Пригожина

Як повідомляв УНІАН, 23 серпня у Тверській області впав літак, в якому серед пасажирів значився Пригожин. У РФ офіційно підтвердили його загибель.

ЗМІ писали, що літак могли підірвати. Крім того, за однією з версій, борт збила російська протиповітряна оборона.

Це сталося через два місяці після того, як понад 5 тисяч учасників ПВК "Вагнер" на чолі з Євгеном Пригожиним влаштували заколот. Зокрема, влаштували "марш на Москву", захопивши по дорозі кілька військових об'єктів, збили військовий літак тощо.

Ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина поховали 29 серпня на Пороховському кладовищі в Петербурзі. Його могила розташована поруч з його батьком.

Адміністратор Пороховського кладовища у Петербурзі, де поховали ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина озвучила раніше невідомі деталі. Зазначається, що на похоронах було 20-30 осіб і не було людей у військовій формі. Також повідомляється, що могилу Пригожина відвідали, зокрема, вдова і дочка.

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