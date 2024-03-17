Імпровізоване шоу сталося на станиці Луганській.

Російська Федерація на Масляну наказала бойовикам "ЛНР" спалити "Байдена" і "Зеленського".

Полювання на відьом влаштували на станиці Луганській. Там серед дня палили "тіла" лідера України та президента США, наліпивши на опудала їхні фотографії замість облич.

Про це в останній день "путінських" виборів повідомив пропагандистський ТАСС.

"Опудала Байдена і Зеленського спалили в станиці Луганській у ЛНР на Масляну", - заявили там.

Сьогодні останній день "путінських" виборів

Як уже згадувалося, сьогодні останній день виборів президента Росії. Багато хто називає голосування "путінським", передбачаючи, що його підсумки заздалегідь визначені, оскільки в Росії відсутня демократія.

Порушення в проведенні голосування фіксували в перший же день, ще 15 березня. Керівник загальноросійського руху "Голос" повідомляв, що з самого ранку росіян під примусом гнали голосувати.

Також в українському ЦНС повідомили, що Росія інсценує "вибори" на тимчасово окупованій території України. Туди завезли близько 100 тисяч мігрантів, щоб ті голосували за Путіна.

Зазначимо, що багато хто в РФ не погоджується із політикою диктатора. Люди проявляють своє ставлення на виборчих дільницях: палять кабінки для голосування, заливають бюлетені зеленкою. Такі випадки були в Москві, в Криму і навіть у Митищах.

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