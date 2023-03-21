За його словами, для цього навіть не будуть застосовувати сухопутні війська.

Російський пропагандист Володимир Соловйов обіцяє європейцям, що жорстку війну до останнього росіянина. За його словами, цього разу "російська армія з Європи не піде".

Як заявив Соловйов в ефірі своєї пропагандистської програми, російські окупанти нібито "шкодують" Україну, але їхні загарбницькі амбіції сягають Європи.

"Ми будемо битися до останнього. Навіть, якщо будуть невдачі, ми підемо далі... Ми знову доки європейцям пики не натовчемо, європейці нічого не зрозуміють. Але цього разу ми з Європи не підемо. Хочуть поляки бути наступними? Це не українців, ми не ставитимемося до них як до братів. Ми нахр*н знищимо всі ці міста, не застосовуючи сухопутні війська. Це ми Україну шкодуємо, а тут ми воюватимемо так, як американці в Іраку", - заявив опальний пропагандист.

Соловйов та його останні скандали

Топ-рупор Кремля Соловйов старається вміло відробляти гонорари за свою брехню. Раніше він закликав мобілізованих росіян не боятися вмирати на війні проти України. Він заявив, що "життя сильно переоцінене", а "смерть – неминуча".

Також топ-пропагандист Кремля визнав, що війна буде затяжною, а це значить, на його погляд, що потрібно збільшити термін проходження строкової служби в армії.

Крім того, Соловйов в істериці вибухнув новим неблагополучним прогнозом для росіян і пригрозив походом окупаційної армії до Європи. У черговому відео він заявив, що війська РФ вторгнуться в Гаагу, Париж і Берлін, нібито для того, щоб про Росію "думали з повагою".

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