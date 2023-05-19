Лідера українського націоналістичного руху неадекватна бабуся сприйняла за ватажка "Гострих козирків".

У тимчасово окупованому Криму пенсіонерка "перетворила" лідера українського націоналістичного руху Степана Бандеру на британського актора Томаса Шелбі, більш відомого за своєю роллю ватажка банди "Гострі картузи".

Неадекватна бабуся влаштувала скандал, побачивши британського "Бандеру" у вигляді татуювання на нозі у дівчини, і написала на неї донос у поліцію, пише Nexta Live.

При цьому телеграм-канал Mash уточнив, що інцидент стався в одному з автобусів, який їхав з Джанкоя до Севастополя. Злякалася "Бандери" бабуся Лідія, яка побачила на нозі своєї сусідки по пасажирському сидінню лідера ОУН.

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Дівчину також сприйняли за "екстремістку" через сукню з вишивкою, в якій пенсіонерка побачила "вишиванку".

"Передбачувана екстремістка виявилася працівницею місцевого моргу, "малоросійська сорочка" - звичайною сукнею, ікона українських націоналістів - ви вже знаєте ким", - йдеться в повідомленні.

Окупанти злякалися на фронті "бандеромобіля"

Нагадаємо, що раніше цікавий інцидент з "Бандерою" стався на одному з напрямків українського фронту. Там окупанти отримали "приліт" по своїх позиціях з "бандеромобіля".

Відповідний ролик про те, як ЗСУ потішилися над одним з головних "страхів" росіян, опублікував СтратКом ЗСУ,

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