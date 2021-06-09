Російська Державна Дума заборонила ототожнювати цілі, рішення і дії СРСР з цілями, рішеннями та діями нацистської Німеччини.
Законопроект про відповідну зміну федерального закону №80-ФЗ від 19 травня 1995 року "Про увічнення Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років" у третьому читанні нижня палата парламенту РФ підтримала в середу, 9 червня.
"Законопроектом пропонується внести зміни, ... спрямовані на встановлення заборони в публічному виступі,... ототожнювати цілі, рішення і дії керівництва СРСР, командування, військовослужбовців СРСР з цілями, рішеннями і діями керівництва нацистської Німеччини, командування, військовослужбовців нацистської Німеччини і країн осі...",- йдеться в пояснювальній записці.
Заборона стосується "творів, що публічно демонструються", засобів масової інформації та інтернету.
Читайте такожЖитель Сочі розстріляв з рушниці держприставів, які приїхали зносити його нерухомістьКрім того, законопроект забороняє заперечувати вирішальну роль радянського народу в розгромі нацистської Німеччини та гуманітарної місії СРСР при звільненні країн Європи.
"Наша принципова позиція - поставити законодавчий заслін явним образам на адресу наших дідів і прадідів, огидним спекуляціям на нашій перемозі, не дати заробити політичний капітал на зганьбленні наших предків, зберігши при цьому простір для історичних досліджень, наукових дискусій, зокрема, в частині обговорення конкретних дій і вчинків конкретних осіб", - заявляють автори законопроекту.
Законопроект підготовлений за дорученням Володимира Путіна. Далі документу належить пройти верхню палату парламенту - Раду Федерації - і надійти на підпис до президента Росії.
Вас також можуть зацікавити новини:
- У Росії 3-річний хлопчик знайшов пістолет і вистрілив собі в голову
- Росіянин пробрався в американське посольство, щоб зупинити " вселенську змову"
- Переможці конкурсу" Учитель року " в Курській області отримали по мішку сухарів
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram