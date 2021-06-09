Окрім того, нижня палата російського парламенту заборонила публічно заперечувати вирішальну роль радянського народу в перемозі над нацизмом.

Російська Державна Дума заборонила ототожнювати цілі, рішення і дії СРСР з цілями, рішеннями та діями нацистської Німеччини.

Законопроект про відповідну зміну федерального закону №80-ФЗ від 19 травня 1995 року "Про увічнення Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років" у третьому читанні нижня палата парламенту РФ підтримала в середу, 9 червня.

"Законопроектом пропонується внести зміни, ... спрямовані на встановлення заборони в публічному виступі,... ототожнювати цілі, рішення і дії керівництва СРСР, командування, військовослужбовців СРСР з цілями, рішеннями і діями керівництва нацистської Німеччини, командування, військовослужбовців нацистської Німеччини і країн осі...",- йдеться в пояснювальній записці.

Заборона стосується "творів, що публічно демонструються", засобів масової інформації та інтернету.

Читайте такожЖитель Сочі розстріляв з рушниці держприставів, які приїхали зносити його нерухомістьКрім того, законопроект забороняє заперечувати вирішальну роль радянського народу в розгромі нацистської Німеччини та гуманітарної місії СРСР при звільненні країн Європи.

"Наша принципова позиція - поставити законодавчий заслін явним образам на адресу наших дідів і прадідів, огидним спекуляціям на нашій перемозі, не дати заробити політичний капітал на зганьбленні наших предків, зберігши при цьому простір для історичних досліджень, наукових дискусій, зокрема, в частині обговорення конкретних дій і вчинків конкретних осіб", - заявляють автори законопроекту.

Законопроект підготовлений за дорученням Володимира Путіна. Далі документу належить пройти верхню палату парламенту - Раду Федерації - і надійти на підпис до президента Росії.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова