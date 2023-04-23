Крім того, поблизу вирв знайдено чиїсь сліди та пластикові уламки.

У Володимирській області РФ стався дивний вибух. Поблизу з'явилися три вирви різних діаметрів.

Як повідомляє російський Телеграм-канал "База", про гучний вибух у лісосмузі повідомив один з місцевих мешканців увечері 22 квітня. Поліцейські приїхали на місце та виявили відразу три вирви різного розміру.

Як пише канал, одна з вирв діаметром 5 метрів і глибиною 2,5 метра. Друга - діаметром 2,5 метра та глибиною метр. Третя ще менша - діаметром 1 метр і глибиною 0,5 метра. При цьому лише одна з вирв, найбільша, нова. Інші, ймовірно, з'явилися ще взимку.

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Крім того, на місці було виявлено пластикові та металеві уламки та чиїсь сліди. Хто влаштував ці вибухи і що саме вибухнуло, наразі невідомо.

Остання "бавовна" в Росії

У Росії часто трапляються дивні вибухи. Нещодавно у Бєлгороді пролунав потужний вибух, після якого на одній з вулиць утворилася величезна воронка. Представники Міноборони РФ назвали причиною інциденту "нештатний схід авіаційного боєприпасу". Через падіння бомби постраждали троє людей.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков 16 квітня заявив, що ЗСУ нібито обстріляли село Терезівка та пошкодили житлові будинки.

Російські ЗМІ того ж дня написали про падіння в Брянську безпілотника з бомбою всередині. Повідомлялося, що БПЛА переносив заряд із пластичної вибухової речовини.

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