У Благовєщенську син Олександра Зеленіна - міністра транспорту і дорожнього господарства Амурської області – протаранив інкасаторський автомобіль, після чого скрутив номери зі своєї автівки.
Відео інциденту опублікував Telegram-канал «112».
Аварія сталася вранці 18 листопада на вулиці Леніна. На кадрах видно, як фургон інкасаторів розгортається з правого ряду через подвійну смугу, після чого білий Land Cruiser під керуванням Вадима Зеленіна врізається в машину і перевертає її.
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За даними "112", в аварії постраждав один з інкасаторів - 31-річному чоловікові надали допомогу на місці.
За попередніми даними, в аварії винен інкасаторський фургон. Разом з тим син міністра вирішив скрутити номери зі своєї машини після ДТП.
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