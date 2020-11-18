Син міністра вирішив скрутити номери зі своєї машини після ДТП.

У Благовєщенську син Олександра Зеленіна - міністра транспорту і дорожнього господарства Амурської області – протаранив інкасаторський автомобіль, після чого скрутив номери зі своєї автівки.

Відео інциденту опублікував Telegram-канал «112».

Аварія сталася вранці 18 листопада на вулиці Леніна. На кадрах видно, як фургон інкасаторів розгортається з правого ряду через подвійну смугу, після чого білий Land Cruiser під керуванням Вадима Зеленіна врізається в машину і перевертає її.

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За даними "112", в аварії постраждав один з інкасаторів - 31-річному чоловікові надали допомогу на місці.

За попередніми даними, в аварії винен інкасаторський фургон. Разом з тим син міністра вирішив скрутити номери зі своєї машини після ДТП.

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Автор: УНІАН