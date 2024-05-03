'Дуже небезпечна заява': у Кремлі істерично відреагували на ймовірність ударів по РФ зброєю Британії

Пєсков заявив, що Кемерон нібито допустив "ескалацію конфлікту" своєю заявою.

У Кремлі назвали небезпечними заяви очільника МЗС Британії Девіда Кемерона про можливість ударів британською зброєю по цілях всередині РФ.

Як повідомляє пропагандистське "РИА Новости", про це заявив прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Він звинуватив Захід у "ескалації" після заяви Кемерона та згадав заяви президента Франції Еммануеля Макрона, який неодноразово допускав введення західних військ в Україну.

"Ще одна дуже небезпечна заява. Ми бачимо таку вербальну ескалацію з боку офіційних представників, ми бачимо і на рівні глав держав - коли це стосується Франції, на експертнішому рівні - коли це стосується Великої Британії", - сказав речник Путіна. Відео дня

Представник Кремля звинуватив Захід у "прямій ескалації напруженості навколо українського конфлікту" та попередив про "загрозу для європейської безпеки".

"Тут ось таку небезпечну тенденцію нагнітання напруженості у заяві офіційних ми фіксуємо", - додав Пєсков.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, Україна має право використовувати зброю, надану Лондоном, для завдання ударів по цілях на території Росії. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон

"Україна має таке право. Так само, як Росія завдає ударів по Україні, ви можете цілком зрозуміти, чому Україна відчуває потребу переконатися, що вона захищає себе", – сказав він в коментарі Reuters.

Він також пообіцяв виділяти по 3 мільярди фунтів стерлінгів ($3,74 млрд) щорічної військової допомоги Україні "стільки, скільки буде потрібно".

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