Чоловікові спочатку присудив 14 років суворого режиму колонії, проте незабаром рішення скасували через "порушення" законодавства.

У Росії скасували вирок росгвардійцю, який спочатку поглумився над 11-річним хлопчиком, потім спробував зґвалтувати матір з інвалідністю і потім схилив дитину до орального сексу. Причина скасування вироку - "допущені порушення кримінально-процесуального законодавства РФ".

Про це повідомляють російські ЗМІ, посилаючись на дані проекту "Омбудсмен поліції".

Так, у вересні 2020 року в російському місті Перм 24-річний лейтенант і начальник продовольчої служби зустрів дитину. Чоловік відвів 11-річного хлопчика в безлюдне місце, там він показав йому свій статевий орган.

Після цього росгвардїєць побачив жінку з інвалідністю і вирішив її зґвалтувати. Чоловік хитрістю проник в її будинок, обіцяючи купити кавун, які та продавала. Жінка почала кричати і в будинок прибіг її син, він виявився тою самою дитиною, яку кілька годин тому розбещував лейтенант.

Читайте такожУ Росії 6-річний хлопчик вистрілів матері прямо у лоб з мисливської ракетниціХлопчик сильно злякався за свою маму і почав благати росгвардійця її відпустити. За це дитина обіцяла, що виконає всі вимоги чоловіка. Лейтенант відвів хлопчика трохи далі від матері та схилив його до орального сексу. Після цього чоловік, який двічі поглумився над школярем і намагався зґвалтувати інваліда, зник.

Незабаром поліція затримала злочинця. Росгвардійця визнали винним у насильницьких діях щодо дитини та незаконному проникненні в житло. За це йому присудили 14 років колонії суворого режиму, хоча спочатку йому могли присудити до 20 років арешту. Крім цього, чоловіка зобов'язали виплатити родині постраждалої дитини 1 мільйон рублів.

Однак тепер вирок скасували. Причина цьому - "допущені раніше порушення кримінально-процесуального законодавства". Справу про росгвардійця-ґвалтівника знову розглядатимуть в суді, проте цим займеться новий суддівський склад. Зараз чоловік перебуває в СІЗО.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Росії поліцейський випав зі службової "буханки" і потрапив на відео.

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Автор: Іван Бойко