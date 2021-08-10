У Росії поліцейський випав зі службової "буханки" і потрапив на відео

Водій поліцейського автомобіля зробив різкий маневр на перехресті, в результаті чого двері "буханки" відкрилися і звідти випав співробітник МВС.

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