У Краснокамську (Пермський край, Росія) співробітник поліції випав зі службового автомобіля УАЗ, який в народі іменується "буханкою".
Відео інциденту опублікував Telegram-канал Life SHOT.
На записі видно, що водій поліцейського автомобіля зробив різкий маневр на перехресті, внаслідок чого двері "буханки" відкрилися і звідти випав співробітник МВС.
Він самостійно піднявся і, за даними каналу, не отримав травм.
За даним фактом проводиться перевірка, встановлюються обставини події.
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