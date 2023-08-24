Також фахівець припустив, чи "приберуть" Шойгу та Герасимова.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко у телемарафоні розповів, як звільнення російського генерала Сергія Суровікіна з посади головнокомандувача повітряно-космічних сил РФ позначиться на відносинах ФСБ та Міноборони РФ.

Зокрема, журналісти в контексті звільнення Суровікіна попросили експерта прокоментувати інформацію про те, що "колони Кремля тріщать", ФСБ вимагає також звільнення командувача Об'єднаним угрупуванням військ РФ Валерія Герасимов та міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

"Шойгу та Герасимова зараз ніхто не звільнить, бо вони зараз на достатньо серйозному підйомі і вони зміцнили свої позиції. Якраз те, що звільнили Суровікіна – це на програш ФСБ, бо він – виключно фсб-шний генерал", - сказав Мусієнко.

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Він нагадав, що Суровікін був серед так званих "яструбів" – прихильників війни проти України. Це російський генерал погрожував, зокрема, застосування водневої бомби тощо.

"Думаю, зараз буде подальша боротьба. Не виключаю, що ФСБ буде створювати якісь диверсії, щоб дискредитувати Міноборони і це для нас дуже добре", - підкреслив експерт.

Відсторонення Суровікіна - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня з'явилася інформація, що Сергія Суровікіна відсторонили від посади головнокомандувача повітряно-космічними силами РФ, яку він займав з 2017 року. З 8 жовтня 2022 року цей російський генерал, який є почесним членом ЧВК "Вагнер", відповідав за війну проти України. 11 січня 2023 року міністр оборони РФ Сергій Шойгу зняв його з посади. Тоді командувачем об'єднаного угрупування військ РФ в Україні призначили начальника російського генштабу Валерія Герасимова, а Суровікін став його заступником.

За даними російських пропагандистів, зараз Суровікіна тимчасово замінить його перший заступник - генерал-лейтенант Віктор Афзалов.

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