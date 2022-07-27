У Кремлі побоюються настання серпня, оскільки він може стати переломним місяцем у війні.
Таку думку висловив російський правозахисник Марк Фейгін в інтерв'ю засновнику Інтернет-видання "ГОРДОН" Дмитру Гордону.
"Серпень, як я вже говорив багато разів, – критичний, фатальний місяць для Росії. У Росії його, на жаль, бояться. Раніше жовтня боялися - тепер серпня. Тому що в серпні найзначніші події відбувалися", – сказав Фейгін.
Він припускає, що російський диктатор Володимир Путін вірить у містику дат.
"Він у ці речі вірить: що, значить, є така залежність від календаря, або від географії, або від чогось ще і що вона, загалом, має доленосний характер",-сказав він.
На думку Фейгіна, найбільше Путін побоюється того, що в серпні Збройні Сили України можуть звільнити Херсон і весь правобережний плацдарм.
Раніше в Forbes заявили, що контрнаступ Збройних сил України може початися в серпні, а доля війни з Російською Федерацією вирішиться протягом двох місяців.
Також раніше начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що в серпні настане переломний момент у війні, а масштабні бойові дії практично припиняться вже до кінця 2022 року.