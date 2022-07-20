На думку аналітиків, Путін може вважати, що погрози ядерною зброєю або її застосування відновлять стримування Росії.

Президент Росії Володимир Путін може використовувати ядерна погрози для стримування контрнаступу Збройних сил України на тимчасово окуповані Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області.

Таку версію висунули аналітики Американського Інституту вивчення війни (ISW).

"У разі анексії окупованих територій України Путін може прямо або побічно заявити, що російська доктрина, що дозволяє застосування ядерної зброї для захисту території РФ, застосовується до знову приєднаних територій", - припускають в ISW.

На думку експертів, такі дії кремлівського диктатора загрожують Україні та її партнерам ядерною атакою, якщо українські контрнаступи зі звільнення окупованої РФ території продовжаться.

"Путін може вважати, що погроза ядерною зброєю або її застосування відновлять стримування Росії. В такому випадку в України та її західних партнерів істотно скорочуються часові рамки проведення контрнаступу до того, як Кремль анексує окуповану територію", - попереджають аналітики.

Раніше в Білому домі заявили, що РФ планує анексувати окуповані українські території в ході повномасштабного вторгнення в Україну.

"Кремль не розкрив часові рамки для "референдуму", але російські маріонетки на цих територіях стверджують, що він відбудеться пізніше цього року, ймовірно, одночасно з регіональними виборами в Росії", - сказав координатор Ради нацбезпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня радник голови Херсонської обласної Військової адміністрації Сергій Хлань заявив, що на Херсонщині замість підготовки до запланованого "референдуму" окупанти і колаборанти переодягаються і тікають.

Тим часом голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що російські окупанти хочуть провести "референдум" про приєднання ОРЛО до Росії раніше запланованої дати.

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