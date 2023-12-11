Це відноситься, зокрема, до тих, кому направлена повістка до військкомату.

У позбавлених права на виїзд громадян РФ починають вилучати закордонні паспорти. Нові правила вступили в силу в понеділок, 11 грудня.

Про це пише The Moscow Times. Відповідна постанова була опублікована 24 листопада і підписана російським прем'єром Михайлом Мішустіним.

Згідно з нововведеннями, росіяни мають здати закордонний паспорт протягом 5 днів після отримання повідомлення про обмеження виїзду. Паспорти будуть зберігатися в МВС, МЗС, ФСБ, або в держорганізаці, яка застосувала до громадян подібне обмеження.

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"Така заборона, відповідно до закону 114-ФЗ, може запроваджуватися відносно людей, що мають доступ до держтаємниці і "відомостей особливої важливості"; при направленні на військову службу; при службі в ФСБ; якщо громадянин є підозрюваним, обвинуваченим у кримінальній справі; засуджений; не виконує накладені судом зобов'язання (борги); визнаний банкрутом або повідомив неправдиві відомості при оформленні закордонного паспорта. Крім того, згідно з чинними з квітня поправками, виїзд закривається для тих, кому направлена повістка до військкомату", – йдеться в повідомленні.

При здачі закордонного паспорта в один з вищезазначених органів буде оформлятися акт прийому-передачі в двох примірниках. Один з них видається на руки власнику, а інший залишається в уповноваженого органу.

Отримати закордонний паспорт назад росіяни зможуть тільки після скасування обмеження на виїзд або якщо у нього закінчився термін дії.

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