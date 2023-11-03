У Кремлі, де тримають всі ЗМІ під жорстким контролем, були незадоволені як епізодом з заколотом Пригожина, так і в цілому недостатнім рівнем пропаганди з боку ТАСС.

Звільнення гендиректора пропагандистського агентства ТАСС Сергія Михайлова стало покаранням Кремля за надто детальне висвітлення заколоту ПВК "Вагнер".

Про це The Moscow Times повідомили п'ять джерел - високопоставлений співробітник ТАСС, співробітник адміністрації президента, два джерела в Держдумі і чиновник уряду.

Очолював ТАСС з 2012 року Михайлов позбувся посади 5 липня і був покараний після бунту "вагнерівців", який коштував кар'єри деяким генералам.

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Претензією Кремля до Михайлова стало надмірно завзяте "новинне" висвітлення взяття штабу в Південному федеральному окрузі в той момент, коли влада публічно проявила слабкість і перебувала в паніці. ТАСС одним з перших - рано вранці в суботу 24 червня - опублікував фотографії з Ростова, наочно доводять, що бійці "Вагнера" зайняли центр міста і блокували штаб командування військами в Україні.

"ТАСС занадто детально і оперативно все це висвітлювало. З ними сталося якесь божевілля. Вони забули, що їх головне завдання - не повідомляти новини", - розповіло джерело видання в уряді.

У Кремлі, де тримають всі ЗМІ під жорстким контролем, були незадоволені як епізодом з заколотом Пригожина, так і в цілому недостатнім рівнем пропаганди з боку ТАСС, сказало джерело в керівництві агентства і підтвердив співрозмовник в Кремлі. Олексій Громов, перший заступник голови Адміністрації президента, який курирує ЗМІ, "був просто в люті", сказало джерело в ТАСС.

Останньою краплею для Кремля стала інформація про те, що Михайлов покинув Москву, коли бронетехніка "Вагнера" маршем рухалися на столицю, а з аеропортів один за іншим відлітали бізнес-джети олігархів і чиновників. Сам Михайлов повідомив, що під час червневих подій "перебував у своєму кабінеті".

Заколот Пригожина -деталі

У ніч на 24 червня 2023 року найманці ПВК "Вагнер" рушили в бік Москви. При цьому Євген Пригожин заявив, що має намір "зупинити" військове керівництво Росії. Правда, похід на столицю РФ був недовгий. Вже ввечері в цей же день Пригожин оголосив, що розгортає "вагнерівців" у бік польових таборів.

Через півтора місяці після швидкоплинного заколоту "Групи Вагнера" Євген Пригожин знову зміг отримати для своїх компаній контракти на постачання харчування в російських школах.

23 серпня в Тверській області Росії сталася авіакатастрофа. З'ясувалося, що розбився літак, що належить ватажкові "вагнерівців" Євгену Пригожину. На борту були 10 осіб, всі вони загинули. Серед пасажирів значився і сам Пригожин.