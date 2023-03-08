Оточення Гіркіна назвало масовані удари по Україні "ракетним шоу".

Оточення російського терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) ниє, що масовані ракетні удари по українських містах дороговартісним "Калібрами" нічого, крім виснаження ресурсів, для РФ не дали.

Терорист у своєму Telegram погодився з думкою свого друга, бойовика Ігоря Анікіна. Той таким чином розкритикував дії генерала Сергія Суровікіна, жорстокістю якого свого часу тішилися провоєнні російські "блогери".

"Куди пішли сотні дороговартісних "Калібрів" та інших "Іскандерів", які нібито знищували українську інфраструктуру, у генерала Армагеддона "Куколдона", звісно ж, ніхто не запитає. Як і у його наступника", - написав товариш Гіркіна.

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Оточення Гіркіна назвало масовані удари по Україні "ракетним шоу", яке організували "не задля перемоги, а задля переговорів": "На які, власне, ніхто й не пішов. Вистріл у порожнечу".

Масовані удари по Україні – що відомо

З 10 жовтня, одразу після призначення генерала Суровікіна командувачем окупантів в Україні, Росія почала завдавати масованих ударів по українській енергосистемі.

Під час повітряних атак російські ракети нерідко "не долітали" до цілей і влучали у цивільні об’єкти, мішенями ставали, зокрема, багатоповерхівки.

Втім, останні атаки РФ завдяки посиленню Заходом української ППО були для РФ безрезультатними. Загарбникам не допомогла й зміна тактики ударів.

Протягом трьох останніх тижнів Україна не відчуває дефіциту електроенергії. А проте через дії ворога країна втратила 44% атомної генерації та три чверті потужностей ТЕС.

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