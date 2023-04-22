20 квітня російський Су-34 випадково "впустив" на голови жителів бомбу, яка призначалася українцям.

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков оголосив про знищення авіабомби, яку сьогодні виявили на території Бєлгорода після "помилки" російського Су-34.

Йдеться про події 20 квітня. У цей день російський бомбардувальник "впустив" на голови бєлгородцям бомбу, яка призначалася українцям. Про розправу над вітчизняним вибуховим пристроєм Гладков повідомив росіянам в Telegram і показав відео.

"Знищення вибухонебезпечного предмета вироблено", - написав він.

У Бєлгороді знаходять бомби після "авіанальоту" Су-34

Нагадаємо, що сьогодні на території Бєлгорода росіяни знайшли "подарунок" від Міноборони РФ - бомбу, що не розірвалася. Снаряд впустив російський Су-34 ще 20 квітня нібито випадково. У зв'язку з цим в місті почалася масова евакуація. Тоді Гладков анонсував, що сапери збираються розправитися з небезпечним боєприпасом вже сьогодні, на одному з місцевих полігонів.

Пізніше стало відомо, що йдеться про бомбу ФАБ-500. Через неї в місті ввели режим надзвичайного стану.

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