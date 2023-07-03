Його звинувачують у фінансуванні терористичної діяльності.

Слідом за українським військовим командування росіяни почали оголошувати в розшук українських бізнесменів. 3 липня Слідчий комітет РФ в Москві оголосив, що почав кримінальне провадження щодо холдингу Global Spirits (власник бренду "Хортиця") і його бенефіціара, українського бізнесмена Євгена Черняка, оголосивши останнього в розшук.

Як повідомляє відомство країни-агресора, Черняк звинувачується в "фінансування тероризму". Нібито бізнесмен у змові з іншими особами у лютому-квітні 2022 року перерахував українським військовим 500 мільйонів рублів "для здійснення терористичної діяльності на території Російської Федерації", а пізніше, у червні 2023 року – поставив військовим товари, необхідні для ведення бойових дій, ще на 90 мільйонів рублів.

"Євген Черняк оголошений в розшук, проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення його місцезнаходження та затримання. В ході розслідування кримінальної справи проведено більше 10 обшуків на території міста Москви, Московської області та інших регіонів", – інформує Слідком РФ.

Крім Черняка фігурантами справи є двоє його неназваних довірених осіб. Російське відомство також заявило, що збирається накласти арешт на частки організацій, що входять в холдинг Global Spirits, яких саме – не уточнюється.

МВС РФ відзвітувало про затримання в Москві підозрюваних з числа керівників компанії, але не уточнило їхню кількість і імена. Також було опубліковано відео обшуків, проведених в Москві.

Хто такий Євген Черняк

54-річний Євген Черняк – український бізнесмен, що входить в ТОП-30 найбагатших людей України за версією Forbes.

В кінці 90-х заснував Торговий дім "Мегаполіс", що займається продажем лікеро-горілчаних виробів. У 2003 році побудував у Запоріжжі лікеро-горілчаний завод, де виробляли горілки "Хортиця".

У 2007 році ТД "Мегаполіс", ЛГЗ "Хортиця" і викуплений Черняком "Одеський коньячний завод" були об'єднані в холдинг Global Spirits. І нині Черняк є головою наглядової ради холдингу.

Повідомлялося, що з 2014 року Global Spirits припинила поставки продукції на російський ринок, а з початком повномасштабної війни в Україні відкликала ліцензію на виробництво і дистрибуцію продукції на ринку Росії.

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