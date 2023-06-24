Терорист заявив, що "похід на Москву" для "Вагнера" вкрай ускладнений.

Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) видав свою аналітику щодо перевороту в Росії, як там охрестили заяву ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина про те, що "вагнерівці" йдуть зупиняти міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

"Заколот "Вагнера" почався явно передчасно. Фронт не прорваний, укри не перемагають. У даній обстановці заколот означає "удар в спину" і армія його не підтримає. Передчасність заколоту (який явно планувався заздалегідь) викликана простим фактом: Пригожина найближчим часом неодмінно позбавили б основної частини його війська – утримувати навіть 30-тисячне військове угруповання за свій особистий рахунок, без підтримки держави (читай – коштів і матеріалів з МО РФ), він точно не зміг би більше пари місяців (і то – навряд чи)", – написав Гіркін у своєму Телеграм-каналі.

Російський терорист зазначив, що на цей момент немає жодних підтверджень активних дій "вагнерівців". За його словами, надходить інформація, що "їхні сили в тилових таборах підготовки взагалі нічого не знали і не були готові діяти". Гіркін додав, що, ймовірно, "у заколоті бере участь тільки частина підрозділів, зосереджених в районі Луганська".

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"Похід на Москву" для "Вагнера" вкрай ускладнений – велика частина танків своїм ходом до Москви просто не дійде, артилерію тягнути в Москву взагалі марно, а наступати на легкій бронетехніці – означає ризикувати розгромом по дорозі, що взагалі зробити "легше легкого". Все впирається виключно в наявність лояльних підрозділів, готових виконати наказ і відкрити вогонь на поразку ("Ахмат" цілком може виконати, наприклад, і не тільки "Ахмат"). Якщо до ранку (тобто через 5-6 годин) "Вагнер" не досягне значних успіхів (а поки ні про які його успіхи не чути) і на його бік не почнуть відкрито переходити військові частини – заколот затягнеться і з кожним днем його кінцевий успіх буде все більш малоймовірний... ну, якщо в Кремлі не обгадяться за звичкою, звичайно, і не почнуть терміново "шукати компроміси" і підставляти Пригожину в користування натруджений ніс добре відомого віп-чиновника", – резюмував Гіркін-Стрєлков у своєму "огляд".

Ситуація в Росії: що відомо на цю хвилину

Увечері 23 червня 2023 року загострився і без того напружений конфлікт між ватажком "вагнерівців" Євгеном Пригожиним і керівництвом Міноборони РФ. "Кухар Путіна" заявив, що армія РФ вдарила по позиціях його найманців. Там вирішили відповісти і заявили, що йдуть "зупиняти" військове керівництво РФ. Силовиків у Москві та інших областях підняли по тривозі.

У ФСБ і Генрокуратурі РФ проти Пригожина порушили кримінальну справу. Його звинувачують у заклику до збройного заколоту. Водночас у ФСБ закликали "вагнерівців" не виконувати "злочинні накази Пригожина" і "вжити заходів до його затримання", на що отримали відмову.

Вночі 24 червня Пригожин заявив, що "вагнерівці" входять до Ростова, а всі ділянки кордону вони перетнули без особливих проблем. За його словами, прикордонники їм не заважали, а навпаки "виходили назустріч і обіймалися".

Тим часом у Міноборони РФ заявили, що "провокацією" Пригожина вже скористалися ЗСУ. В оборонному відомстві країни-агресора заявили, що українські військові нібито готують наступ під Бахмутом.

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