За даними Слідчого комітету Росії, загальна сума хабарів, отриманих Коваленком та його помічником, становить близько 4,6 мільйона рублів.

У туалеті міністра охорони здоров'я Республіки Алтай Сергія Коваленка, затриманого за аферу з медичним обладнанням для боротьби з COVID-19, знайшли схованку з шістьма мільйонами рублів, що в перерахунку становить понад 80 тисяч доларів.

Про це повідомляє Рен ТВ.

Загорнуті і заховані пачки банкнот чиновник сам показав представникам правоохоронних органів.

Раніше повідомлялося, що проти міністра і його помічника порушено кримінальну справу за статтями "Отримання хабара", а також "Отримання хабара, вчинене організованою групою в особливо великому розмірі" КК РФ.

За версією слідства, Коваленко і його помічник Рустам Туюньченков з липня по грудень 2020 року неодноразово брали хабарі в особливо великому розмірі.

За них спільники забезпечували комерційним структурам Сибірського федерального округу перемоги в аукціонах на надання права укладення прямих держконтрактів на поставку медичного обладнання для боротьби з коронавірусом і матеріалів для медустанов регіону.

За даними Слідчого комітету Росії, загальна сума хабарів, отриманих Коваленком та його помічником, становить близько 4,6 мільйона рублів.

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Автор: Денис Прядко