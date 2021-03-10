У туалеті міністра охорони здоров'я Республіки Алтай Сергія Коваленка, затриманого за аферу з медичним обладнанням для боротьби з COVID-19, знайшли схованку з шістьма мільйонами рублів, що в перерахунку становить понад 80 тисяч доларів.
Про це повідомляє Рен ТВ.
Загорнуті і заховані пачки банкнот чиновник сам показав представникам правоохоронних органів.
Раніше повідомлялося, що проти міністра і його помічника порушено кримінальну справу за статтями "Отримання хабара", а також "Отримання хабара, вчинене організованою групою в особливо великому розмірі" КК РФ.
За версією слідства, Коваленко і його помічник Рустам Туюньченков з липня по грудень 2020 року неодноразово брали хабарі в особливо великому розмірі.
За них спільники забезпечували комерційним структурам Сибірського федерального округу перемоги в аукціонах на надання права укладення прямих держконтрактів на поставку медичного обладнання для боротьби з коронавірусом і матеріалів для медустанов регіону.
За даними Слідчого комітету Росії, загальна сума хабарів, отриманих Коваленком та його помічником, становить близько 4,6 мільйона рублів.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Побив рекорд: у полковника ФСБ РФ вилучили 12 мільярдів рублів
- "Я тобі п'ять тисяч даю, піди і відпочинь": у Росії виборчкомам пояснювали, як фальсифікувати голоси
- У Росії хабарник під час обшуку з'їв речдок і подавився (відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram