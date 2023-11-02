Тротуари навколо будинку також вкрилися червоним снігом, що сильно турбує городян.

У російському Петрозаводську жителів лякають "криваві бурулі", які з'явилися на одному з будинків міста. Про це повідомляє "База".

"Хелловін закінчився, але жителям Петрозаводська все одно страшно виходити на вулицю — їх лякають криваві бурулі", – пише видання.

Бурульки червоного кольору раптово з'явилися за одну ніч разом зі струмочками червоного кольору, що перетворило один з будинків в "замок графа Дракули". Однак криміналу, ймовірно, цього разу не сталося.

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"Виною всьому ремонт будинку - там зараз просочують дах спеціальною сумішшю проти вологи і гниття. На дах потрапив сніг, розтанув і утворив страшні бурульки", – зазначає видання.

Інші новини "руського міра"

Як писав УНІАН, регіони РФ змусили щотижня звітувати про кількість завербованого "гарматного м'яса". Місцевій владі рекомендовано вербувати в першу чергу зеків і тих, хто вже відсидів, а також осіб, які перебувають під слідством, боржників тощо.

Також ми розповідали, що Міністерство оборони Росії розганяє новий фейк про роботу американських біолабораторій в Україні. Якщо раніше росіян лякали історіями про інфікованих голубів, то тепер справа стосується якихось "небезпечних патогенів", які американці збирають для своїх колекцій.

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