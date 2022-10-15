Навпаки, глава Кремля весь цей час намагався задобрити рашистських блогерів.

Ситуація з перевіркою рашистських блогерів на дискредитацію російської армії, ймовірно, проясниться найближчими днями. Ключовим індикатором їхнього статусу стане будь-яка нова інформація про статус терориста Гіркіна.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Західні експерти відзначають, що всі ці особи намагаються звинуватити в провалах ЗС РФ в Україні не Путіна, а Міноборони Росії. Тому для самого Путіна їхнє переслідування не входить в інтереси.

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Навпаки глава Кремля весь цей час намагався задобрити рашистських блогерів, а в останній місяць відкрито заручився їхньою підтримкою.

Путін використовував блогерів, щоб підставити високопоставлених чиновників Міноборони в цілому як можливих "цапів-відбувайлів" за військові невдачі в Україні.

Один з пропагандистів заявив, що передбачувана цензура, ймовірно, не входила в наміри Путіна, оскільки ще в червні Путін вступив в діалог з рашистами і закликав "репортерів" і "журналістів" розповісти правду про "спецоперацію".

Зникнення Гіркіна - що відомо

Напередодні ЗМІ помітили, що терорист Ігор Гіркін давно не з'являвся в мережі. Його інформаційну паузу пов'язали з арештом.

За даними росЗМІ, відразу дев'ятьом російським пропагандистам - "воєнкорам" загрожує кримінальна стаття і термін за "дискредитацію" ЗС РФ і Міноборони Росії.

Заяву у "Роскомнагляд" було підписано особисто начальником Генштабу Герасимовим. З боку Генпрокуратури справу веде начальник управління з нагляду за виконанням закону про федеральну безпеку, тероризм, екстремізм і міжнацвідносини.

Причиною стала критика Міноборони РФ і особисто Сергія Шойгу в ході "спецоперації".

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