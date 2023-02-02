Військово-слідчий відділ Слідчого комітету РФ розслідує інцидент.

Бойовики з Чечні, які воювали проти України, намагалися вивезти в Росію гранати і патрони.

Як повідомляють російські Telegram-канали ASTRA і Baza, бійці підрозділу з Чечні "Південь-Ахмат" були зупинені у федеральному контрольно-пропускному пункті "Іщерське" (Наурський район Чеченської Республіки).

В автобусі, де їхали 45 бойовиків, які воювали в Запорізькій області, виявили 600 патронів і 22 гранати (у тому числі 20 гранат РГД-5, одна граната Ф-1). Також у військових знайшли запали і понад 600 нових патронів калібру 5,45 в нерозпечатаних коробках.

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Повідомляється, що боєприпаси вилучено, заведено справу, нею займається військово-слідчий відділ Слідчого комітету РФ. Серед бійців ніхто не зізнається, кому належать рюкзаки, в яких виявили "сюрпризи", привезені з війни.

Кадирівці в Запорізькій області

Спеціальний загін швидкого реагування "Ахмат" бере активну участь у кривавій війні, розв'язаній Росією проти України. Зокрема, вони виконують функції загороджувальних загонів і отримують "особливі завдання", як ліквідація Зеленського.

Крім того, "кадирівці" бешкетують на окупованих територіях. Відомо, що в Запорізькій області вони довели росіянина до суїциду, погрожуючи сексуальним насильством. Також спливли факти. що в тимчасово окупованому Мелітополі "кадирівці" зґвалтували російську пропагандистку з НТВ і побили оператора.

На Запорізькому напрямку в червні був поранений заступник командира спецполку ім. Ахмата Кадирова підполковник Межеда Уцмігова (позивний "Моджахед").

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