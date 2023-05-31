Ватажок Чечні знову розсипався погрозами на адресу Європи і заявив, що "сатаністи понесуть заслужене покарання".

Ватажок Чечні Рамзан Кадиров заявив про передислокацію своїх бойовиків в Донецьку область. Чеченські підрозділи нібито почали наступ.

"Чеченські підрозділи отримали новий наказ про передислокацію сил. Зоною відповідальності стають території Донецької Народної Республіки. Згідно з наказом, бійці чеченських підрозділів повинні приступити до активних бойових дій і звільнити цілий ряд населених пунктів. Втім, ось уже кілька днів йде перший етап - командний штаб підрозділів розробляє плани просування і звільнення населених пунктів, отримує нові розвіддані", - написав у своєму Telegram Кадиров.

За його словами, зараз нібито проходить "підготовка бойових одиниць до штурмових заходів за активної підтримки Міноборони і Генштабу ЗС РФ". Не забув Кадиров нову порцію маячні, заявивши, що "сатаністи понесуть заслужене покарання".

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Крім того, він пригрозив європейським країнам, що їм доведеться відповідати "за кожен патрон, за кожну спалену букву священного Корану, за кожне нечестиве слово на адресу Ісламу".

"Весь мусульманський світ сьогодні вже бачить справжнє нутро заходу, його неприкриту і невиправдану ненависть до Росії, ісламу, традиційних сімейних і людських цінностей. Звучать заклики до перевороту в міжнародних відносинах між Заходом і Сходом", - закінчив свій опус ватажок Чечні.

"Кадирівці" на війні проти України - що відомо

Бойовики ватажка Чечні Рамзана Кадирова, які тримають в страху росіян, в Україні виявилася лише тік-ток військами. Вони виявилися слабо підготовленими, а їх "перемоги" були завойовані в боротьбі з кущами і світлофорами, які вони самі ж постили в соцмережах.

Крім того, Сили оборони України ліквідують "кадирівців", як і інші окупаційні війська. 10 травня стало відомо, що в одному з селищ тимчасово окупованого Мелітопольського району група "кадирівців" вирішила влаштувати святковий бенкет з шашликом. Гуляння перервалося через масштабного удару ВСУ, в результаті чого підсмажилися 23 бойовика.

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