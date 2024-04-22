Чоловік був змушений пояснювати, що зробив відеозапис "через дурість".

У тимчасово анексованому Севастополі змусили вибачатися матроса, який зняв уражений корабель "Комуна" після атаки ЗСУ.

"21 квітня я зафільмував займання сусіднього судна. Цим відео поділився із близькими мені друзями. У цьому дуже каюсь, шкодую про це. Зробив це через дурість", - заявив чоловік на відео, яке поширюють російські ЗМІ.

Місцеві прокремлівські телеграм-канали пишуть, що наразі розглядається питання щодо притягнення чоловіка до відповідальності.

Як пише "Астра", йдеться про відео з ураженням корабля "Комуна". Раніше ВМС України повідомили, що судно отримало пошкодження внаслідок атаки. Це рятувальне судно, призначене для підйому затонулих човнів. Воно вважалося найстарішим у світі серед тих, хто перебуває на озброєнні. Після атаки в мережі з'явилося відеопідтвердження ураження корабля.

"Ракета в'*бала в пароплав. Бачиш, горить. Тож у мене сьогодні другий день народження", - сказав за кадром матрос, знімаючи пожежу на судні.

Ураження "Комуни"

21 квітня зранку в Севастополі пролунали вибухи, окупаційна влада оголосила повітряну тривогу. Згодом з'явилась інформація про можливий удар протикорабельними ракетами по одному з кораблів окупантів у тимчасово окупованому Севастополі. Йдеться про рятівне судно для підводних човнів ЧФ РФ "Комуна".

У Військово-морських силах (ВМС) ЗСУ підтвердили, що в Криму вдалося уразити корабель ЧФ РФ "Комуна". Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук зазначив, що характер пошкоджень наразі верифікується, але "корабель виконувати завдання тепер не здатен".

Варто нагадати, що у квітні 2022 року через влучання українських протикорабельних ракет "Нептун" отримав серйозні пошкодження та затонув флагман ЧФ РФ крейсер "Москва". Знищення "Москви" стало величезною втратою для РФ і спричинило ланцюгову реакцію подій, які значно посилили позиції України та послабили Росію, що найрадикальнішим чином позначилося на ході війни.

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