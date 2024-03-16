Торік був зафіксований один із найбільших показників у категорії російських чоловіків з інвалідністю віком від 18 до 30 років.

У 2023 році в Росії було зареєстровано 2,17 млн чоловіків з інвалідністю у віковій категорії від 31 року до 59 років. Це рекордний показник за останні вісім років. Про це пише російське видання "Верстка" з посиланням на дані Фонду пенсійного та соціального страхування РФ.

Зазначається, що у 2022 році в Росії офіційно було 1,67 млн чоловіків з інвалідністю віком від 31 до 59 років. Таким чином, 2023 року цей показник зріс на 507 тисяч, або на 30%.

"Також у 2023 році був зафіксований один із найбільших показників у категорії чоловіків з інвалідністю віком від 18 до 30 років – 290 тисяч осіб. Більшою ця кількість була лише в 2016 і 2017 роках - 319 тисяч і 302 тисячі відповідно. Дані про цю категорію за 2022 рік Росстат приховав", - пише ЗМІ.

Водночас дані російських чиновників підтверджують у Міноборони Великобританії. Там зазначають, що переважну більшість із понад 335 тисяч втрат, які зазнали Збройні сили Росії внаслідок війни в Україні, становлять поранені військовослужбовці.

Втрати РФ в Україні - останні новини

Генштаб похвалився результатами на фронті. Так, протягом п'ятниці, 15 березня, Збройні сили України ліквідували 1160 російських окупантів. Таким чином, загальні втрати РФ у війні проти України сягнули 429 580 осіб.

Також минулої доби Сили оборони України знищили 21 ворожий танк, 24 ББМ та 26 артсистем.

Також УНІАН повідомляв, що напередодні українська авіація підсмажила скупчення окупантів. Зокрема, знищено 2 з 2 ударних дронів типу "Shahed" у Харківській області.

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