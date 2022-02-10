У партії одіозного політика стверджують, що він читає пресу й керує в телефонному режимі.

Скандальний українофоб, лідер "ЛДПР" Володимир Жириновський, який перебуває у важкому стані з ускладненнями від коронавірусу, перестав впізнавати оточуючих.

Про це ввечері в четвер пишуть російські ЗМІ. Раніше стало відомо, що Жириновський не хоче лікуватися - йому дають заспокійливі.

"Володимир Жириновський не впізнає соратників, рідних і лікарів. Його стан залишається важким і медики не дають ніяких прогнозів з приводу подальшого розвитку подій", - пише сайт URA.ru з посиланням на власні джерела.

Водночас у прес-службі партії Жириновського стверджують, що інформація про його тяжкий стан "перебільшена".

"Голова ЛДПР щодня читає пресу, працює з документами, дає доручення телефоном. Скоро він повернеться до повноцінної роботи - ми розраховуємо, що це відбудеться найближчим часом", - заявили в партії.

Коронавірус у Жириновського - що відомо

9 лютого російські ЗМІ повідомили, що Жириновського госпіталізували з коронавірусом. У грудні він зробив восьму ін'єкцію російського препарату від COVID-19, але дива не сталося.

У ЛДПР стверджували, що з Жириновським все гаразд, але він дійсно потрапив до лікарні. Згодом стало відомо, що він два тижні приховував, що інфікувався коронавірусом.