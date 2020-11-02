На кадрах видно, як чоловік у формі Delivery club підходить до смітника і розглядає її вміст, а потім починає активно розривати сміття.

У Санкт-Петербурзі чоловік у формі служби кур'єрської доставки Delivery club копався у смітнику і потрапив на відео.

Запис опублікував Telegram-канал Readovka.

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На кадрах видно, як чоловік у формі Delivery club підходить до смітника і розглядає її вміст, а потім починає активно розривати сміття. В цей час розкритий рюкзак із замовленнями лежить на асфальті, а поруч сидить ще один співробітник служби.

Чи дійсно чоловіки є кур'єрами Delivery club - невідомо.

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Автор: УНІАН