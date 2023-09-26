Окупанти заявили про збиття дронів.

У Курській області заявили про атаку безпілотних літальних апаратів. Місцеві жителі повідомляють про потужні вибухи в Курську.

О 22:36 губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що в цьому районі працює протиповітряна оборона. У російському Міністерстві оборони пишуть, що вони збили в небі над областю два українських дрона літакового типу.

Пізніше вони заявили, що близько 23:00 ППО знищила два українських безпілотних літальних апарати. При цьому в місцевих Telegram-каналх продовжують повідомляти про вибухи і публікувати відповідні відео.

Також у російському Міноборони заявили, що ввечері збили над Бєлгородською областю сім українських безпілотних літальних апаратів.

Вибухи в Курську: останні новини

Нагадаємо, 24 вересня, в день Курська, повідомлялося про "прильоти" по будівлі Федеральної Служби безпеки і нафтопереробному заводу. Пізніше росіяни почали писати про удар по аеродрому "Халіно".

Вранці місцева влада знову заявила про атаку дронів, повідомлялося про пошкодження приватних будинків і даху адміністративної будівлі.

Джерела LIGA.net в українській розвідці заявили, що під ударом опинилася будівля МВД.

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