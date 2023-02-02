На тлі безглуздих багатомісячних штурмів ЗС РФ українських сіл Лавров заявив, що головна мета російських військ - "зробити свою роботу, мінімізувати втрати".

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Москва прагне відсунути українські війська "на відстань, безпечну для території РФ".

Як розповів він в інтерв'ю Кисельову, "чим далекобійніша зброя поставляється Україні Заходом, тим далі її потрібно відсувати від російських територій".

"Якщо зараз ми прагнемо відсунути артилерію українських збройних сил на таку відстань, яка не буде створювати загрозу для наших територій, то чим далекобійніша зброя поставляється Києву, тим далі потрібно буде його відсувати від територій, які є нашою країною", - заявив Лавров.

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При цьому Лавров не уточнив, що ж, на думку Кремля, "є російською територією".

На тлі безглуздих багатомісячних штурмів сіл у Донецькій і Луганській областях Лавров заявив, що головна мета російських військ - "зробити свою роботу, мінімізувати втрати".

"...Завдання перш за все, звичайно ж, наших військових, тих хлопців, які там вирішують найважливіші завдання забезпечення нашої самостійності, забезпечення інтересів нашої культури, тих людей, які хочуть бути частиною російської культури, вони, напевно, не думають про те, коли це закінчиться... ними рухає бажання зробити свою роботу чітко, швидко і без втрат, вірніше, мінімізуючи втрати", - стверджує дипломат.

Також Лавров цинічно додав, що у війні проти України "важливий не часовий фактор, тут важливий фактор істотності, фактор якості тих підсумків, які ми забезпечуємо для народу".

Війна в Україні - хронологія провалів Росії

Росія зважилася на широкомасштабне вторгнення в Україну вранці 24 лютого, почавши з бомбардувань Києва, Харкова, Львова та інших великих міст.

Російські танки буквально прорвали український кордон в районі Білорусі. Багато міст потрапили під тимчасову окупацію, в тому числі частина Київської області.

У нічному зверненні, яке передувало військовій інтервенції, Путін назвав війну "спецоперацією" з денацифікації" і "демілітаризації" України.

Вже навесні розгромлені російські угруповання змушені були залишити Київську, Сумську та Чернігівську області, а у вересні - в ході контрнаступу ЗСУ - росіяни втекли з Харківської області.

Західні ЗМІ писали, що Путін хотів взяти Київ за два дні, потім - за кілька місяців, але Росія недооцінила ЗСУ.

На звільнених територіях правоохоронці фіксують факти вчинення Росією військових злочинів: тортури цивільних, жорстокі вбивства місцевих мешканців, у тому числі дітей; досі знаходять масові поховання.

В даний час активні бої в основному тривають на Донецькому напрямку. Є ризик повторного наступу ЗС РФ з Білорусі.

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