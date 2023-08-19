За його словами, на Україні окупанти не будуть зупинятися, а піду на країни Європи.

Опальний лідер Чечні Рамзан Кадиров з'явився на публіці та видав порцію нових погроз.

Під час спілкування з російськими пропагандистами Кадиров виглядав хворобливо. Обличчя "піхотинця Путіна" буквально ледь вмістилося в об'єктиві камер. Рідкісні появи Кадирова на публіці викликають запитання на тлі чуток про його хворобу.

Традиційно лідер Чечні заявив, що на Україні окупанти зупинятися не збираються, а підуть далі - "воювати з країнами, які не поважають Коран".

"100% ми переможемо. Я впевнений. Ми з Україною покінчимо і далі підемо - у ті країни, де ображали та ображають священний Коран", - заявив він.

Хвороби Кадирова

Впродовж кількох тижнів ходять чутки про хворобу Кадирова. За словами глави уряду Чеченської республіки Ічкерія (у вигнанні) Ахмеда Закаєва, Кадиров справді серйозно хворий.

За даними BILD, у чеченського глави проблеми з нирками. Останнім часом він з'являється на публіці з опухлим обличчям і тілом, йому навіть важко відкрити очі.

Сам Кадиров чутки спростовує. 2 липня він опублікував через "плітки" відео, як обідає зі своєю правою рукою Адамом Делімхановим, якого нібито поранили на фронті.

Російські ЗМІ наполягали, що чутки про свій передсмертний стан Кадиров і Делімханов нібито розпустили самі, щоб відвернути увагу від свого паломництва до Мекки.

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