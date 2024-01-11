За його словами, сталося підвищення споживання, а імпорт вчасно не відкрили.

Російський диктатор Володимир Путін відзначився дивним "поясненням" зростання цін на яйця в РФ.

Як заявив Путін під час спілкування з журналістами, ціни на яйця в Росії нібито пішли вгору, оскільки люди їх стали більше купувати, а влада "вчасно не зорієнтувалася" і не відкрила імпорт.

"З яйцем у нас бачите, що вийшло? Вчасно не зорієнтувалися просто. Об'єми виробництва у нас не зменшилися. Споживання збільшилося у зв'язку з реальними доходами населення - трохи, але доходи у людей виросли. Почали купувати яйця і м'ясо курки. Не подумали, щоб вчасно відкрити імпорт. Бум - і ціни полетіли", - пояснив диктатор.

Інші версії зростання цін на яйця

Нещодавно так званий гауляйтер "Донецької народної республіки" Денис Пушилін несподівано знайшов причину аномальних цін на яйця в його псевдореспубліці.

Як заявив Пушилін в інтерв'ю російським пропагандистам, причини росту цін на яйця в "ДНР" нібито з'ясовувала антимонопольна служба. Було виявлено "картельну змову".

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