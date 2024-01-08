За його словами, антимонопольні органи псевдореспубліки нібито вивчили усі процеси пов'язані з ростом цін.

Так званий гауляйтер "Донецької народної республіки" Денис Пушилін несподівано знайшов причину аномальних цін на яйця в його псевдореспубліці.

Як заявив Пушилін в інтерв'ю російським пропагандистам, причини росту цін на яйця в "ДНР" нібито з'ясовувала антимонопольна служба. Було виявлено "картельну змову".

"У нас виявлено ознаки більш високої ціни. Тому було видно картельну змову, оскільки здорожчання відбулося миттєво", - заявив Пушилін.

Вирок Пушиліну

Як повідомляв УНІАН, раніше ватажок незаконно створеної на території Донеччини псевдо-"республіки" Денис Пушилін отримав вирок в Україні - 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Йому інкриміновано посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та колабораційну діяльність.

Прокурори у суді довели, що у вересні 2022 року очільник псевдореспубліки скликав та провів позачергове засідання фейкової ради "ДНР". На зборах нелегітимний "депутатський корпус" ухвалив так званий закон "про референдум ДНР з питання входження до складу РФ".

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