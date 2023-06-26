Росіянки звернулися до губернатора Ставропольського краю, заявивши, що мобілізованих відправляють на передові позиції фронту, всупереч обіцянкам Путіна.

У Ставропольському краї РФ стався "бунт" матерів та дружин окупантів з міста Лермонтов, які записали до місцевого губернатора відеозвернення-скаргу про те, що їх "героїв" вб'ють свої ж на фронті в Україні.

Відповідний ролик опублікував телеграм-канал ASTRA. Йдеться про бойовиків загону "Шторм", які, за словами росіянок, зараз знаходяться в Запорізькій області.

Близькі "мобіків" кажуть, що стосовно солдатів РФ відбувається "жахлива несправедливість".

"Ми просимо вас допомогти нам, тому що звернутися нам більше нема до кого. Там відбувається моральний тиск на наших дітей. Він переходить вже у фізичний тиск. У тому, що вони змушують йти в бій на саму передову позицію, хоча Путін говорив, що мобілізовані будуть перебувати на другій і третій лінії. Це правило не діє там. У них немає патронів, у них немає командирів", - заявили росіянки.

За їхніми словами, окупанти не відмовляються служити, але відмовляються вмирати в Україні: "Будь ласка, прийміть заходи, щоб наших дітей не вбили просто так. Їм погрожують, якщо вони не підуть вмирати зараз, на даний момент, їх уб'ють там свої ж. Це нелюди, зрозумійте!",- заявили жінки.

Окупант поскаржився на втрати РФ та заявив, що його армія "тупа"

Нагадаємо, що раніше Служба безпеки України опублікувала перехоплення розмови окупанта зі своєю дружиною. У записі "мобік" назвав армію РФ "тупою" і заявив, що росіяни на фронті в Україні по повній облажалися.

За його словами, втрат у живій силі, а також поранених дуже багато. Окупант визнав, що російські війська не можуть виконати завдання, які ставить перед ними військове керівництво, в сутичках "з таким противником" (ЗСУ).

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