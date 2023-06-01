Заступник Голови Ради безпеки РФ навіть одягнувся у військову форму на тлі тривожної обстановки в Бєлгородській області.

Заступник Голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв пригрозив знищити "осине гніздо" в Києві на тлі заворушень, які знову захлеснули Росію вранці 1 червня.

Йдеться про вторгнення російських партизанських сил в Білгородську область та сутички на кордоні. На цей рахунок Медведєв висловився під час відвідування загальновійськового полігону "Прудбой" (Волгоградська область).

Чиновник традиційно звинуватив Україну в тероризмі і пообіцяв "в максимальній мірі жорстку відповідь".

"Вони повинні бути знищені. Причому, не тільки в особистій якості. Потрібно знищити саме "осине гніздо". Режим цей, який склався в Україні, він підлягає винищенню, він повинен бути знищений, інакше звідти буде постійно виходити загроза і ми повинні будемо постійно проводити "операцію" типу тієї, яка у нас вже більше року проводиться", - заявив Медведєв.

Відзначимо, що перед своєю "свитою" соратник Путіна вирядився у військову форму, а також примудрився перейменувати путінську "СВО"(спеціальну військову операцію) на "контртерористичну".

Хвилювання в Білгородській області - що сталося

Нагадаємо, що після переляку, який Міноборони РФ отримало 22 травня у зв'язку із вторгненням в Білгородську область російських партизанів, добровольці вирішили повторити свій "подвиг". Вранці 1 травня на прикордонних територіях в місті Шебекіно стався танковий бій, який ініціювали Легіон "Свобода Росії" і "Російський добровольчий корпус".

Відзначимо, що тоді росЗМІ повідомляли про "атаку" на МАПП "Шебекіно". Пізніше стало відомо, що силовики РФ оголосили про початок спецоперації через дії повстанців. За словами військового-оглядача Олександра Коваленка, для придушення "заворушень" армія РФ пішла на застосування ТОС-1А "Солнцепьок" - "нищівної" зброї великого коефіцієнта ураження, наплювавши на життя цивільного населення.

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