Крім снігу, острів потерпає й від сильного вітру.

Російський Сєвєро-Курильськ потерпає від зимової негоди. Через брак снігоочищувальної техніки мешканці змушені сидіти вдома, декому вдається долати метрові замети.

Про це повідомляють Sakhalin.info та ACTB.

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Росіянин прислав журналістам відео, на якому зняв початок звичайного робочого дня на острові. Дівчині, які треба було дістатися на роботу, доводиться буквально брати штурмом двометрові намети. А чоловіки лише вказували, куди їй повзти.

«Лівіше, на машину тримай (курс)», – кричать росіяни, сміючись з жінки.

При цьому самі мешканці відповідають, що така погода – нормальна. Просто останні роки грудень був не такий сніжний.

Крім снігу, острів потерпає й від сильного вітру. Через погану видимість можна пройти щонайбільше 50 метрів.

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Автор: УНІАН